O Novo Podcast Plus: Vera Lagoa, a Mulher Mais Temida pelos Poderes

O novo Podcast Plus é sobre Vera Lagoa , a mulher mais temida pelos poderosos de todos os regimes. Afrontou Salazar, desafiou os militares de Abril e ridicularizou os que se achavam donos do país.

Miguel Pinheiro avalia diariamente três figuras. Pode ouvir o bom, o mau e o vilão de segunda a sexta depois das 8h25 na Rádio Observador. Notas de 0 a 20 aos protagonistas do dia dadas por elementos da direção e editores do Observador, num debate solto e descontraído.

