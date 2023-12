O Natal como uma festa de família e de consumo

Apesar de o Natal continuar a ser experienciado como uma festa de família, quase todos o veem também como uma época de grande consumo.

Mas o aumento generalizado dos preços, refreou as compras neste ano Tendo em conta a importância da quadra natalícia no que toca à promoção de sentimentos e a aproximação de pessoas, o Observatório da Solidão do Centro de Investigação e Intervenção Interdisciplinar do Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo (ISCET), desenvolveu um estudo de algumas das vivências da época, através de um inquérito junto de cerca de 400 pessoas de diversas regiões, atividades e escalões etários e setores de atividade de todo o País.62% consideram que o Natal permanece como uma festa religiosa , mas 76% reconhece que é sobretudo uma celebração que promove o consumo. Porém, apesar da azáfama dos presentes,94% dos respondentes organiza ou participa em ceias de Natal , 99% nas suas casas ou nas de familiares ou amigos – só 1% escolhe restaurantes para o faze





