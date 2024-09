O Mistério do Dr. Pestana e a Inacessibilidade da Atenção

Num outro 27 de Setembro, há 100 anos, o Diário de Lisboa contava em primeira página que um dos seus jornalistas, enviado à cadeia do Limoeiro, esbarrou com a inacessibilidade um pouco rude do doutor Pestana, director da prisão. “O dr. Pestana”, explica a notícia, “limitou-se a responder, secamente, que estava muito preocupado com um caso de grande importância passado no Limoeiro” e não podia distrair naquele momento a sua atenção.

Regressemos à primeira página do Diário de Lisboa de há cem anos: quem foi o dr. Pestana? Nesse dia em que o repórter esbarrou no muro das suas preocupações, o porto-santense Manuel Gregório Pestana Junior está a dois meses de aceitar a pasta das Finanças num governo de José Domingues dos Santos, empossado pelo presidente Manuel Teixeira Gomes. A República anda em bolandas e, não tarda, o dr.

No dia em que, passam hoje cem anos, publica a nota de primeira página sobre o dr. Pestana, director da prisão do Limoeiro, o Diário de Lisboa pergunta, com não disfarçado alarme, a toda a largura da oitava e última: “Lisboa está dominada por um novo Ravachol?”

Dr. Pestana Cadeia Do Limoeiro Diário De Lisboa História De Portugal República Portuguesa

