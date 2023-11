O mais recente filme dos estúdios Marvel, "As Marvels", é um aparatoso desastre comercial — eis um dado objectivo que justifica uma breve reflexão sobre o que é, ou pode ser, a criatividade cinematográfica. Estreado há poucos dias em todo o mundo, "As Marvels", 33º filme dos estúdios Marvel — integrado no chamado Marvel Cinematic Universe (MCU) — foi abordado pelo "New York Times" num artigo com um título letal: "Você já viu este filme 32 vezes".

Entretanto, depois do respectivo falhanço de bilheteira durante o fim de semana, quer o "New York Times", quer o "The Guardian", avaliaram os resultados de forma desencantada, classificando-os como um "desastre" (usando a palavra "bomb", característica da gíria americana da imprensa especializada na área do cinema). Vale a pena registar o facto, lembrando que não se trata de deduzir valores artísticos do dinheiro que os filmes custam ou rendem, como também seria fútil citar esse dinheiro para avaliar os resultados cinematográficos de uma qualquer produção

: