O maior hospital do país está 'preparado para tudo', incluindo ativar planos de contingência em caso de falta de médicos

Miguel Pinheiro avalia diariamente três figuras. Pode ouvir o bom, o mau e o vilão de segunda a sexta depois das 8h25 na Rádio Observador. Em cerca de 20 minutos conversamos com os jornalistas da redação do Observador ou com especialistas externos para olhar em profundidade um tema. Os episódios ficam disponíveis às 06h30 de segunda a sexta-feira.

Notas de 0 a 20 aos protagonistas do dia dadas por José Manuel Fernandes, Paulo Ferreira, Júlio Magalhães e elementos da direção e editores do Observador, num debate solto e descontraído.Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.

Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

:

RTPNOTICIAS: Gustavo Tato Borges acredita que acordo entre médicos e Governo ainda é possívelGustavo Tato Borges, presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública (ANSMP), avalia 'com felicidade' a aproximação entre médicos e Governo conseguida na terça-feira.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Autarca Rui Moreira acusa Metro do Porto de sucessivos atrasos nas obrasSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Empresário Rui Nabeiro homenageado a título póstumo em feira empresarial em BadajozO empresário e fundador do Grupo Nabeiro — Delta Cafés, Rui Nabeiro, vai ser homenageado a título póstumo na Feira de Espanha e Portugal, a decorrer na cidade espanhola de Badajoz.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Rui Nabeiro homenageado a título póstumo em BadajozNo &226;mbito do certame, vai estar patente a exposi&231;&227;o "As V&225;rias Vidas de Rui Nabeiro", para homenagear o empres&225;rio alentejano e fundador do Grupo Nabeiro.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Vítor Pinto “Acho que a reflexão de Rui Costa será após o jogo com o Sporting”Cen&225;rio de crise no Benfica trouxe &224; Ta&231;a da Liga uma import&226;ncia inesperada nesta fase da &233;poca. Roger Schmidt voltou a ver len&231;os brancos no final do jogo com o Casa Pia no campeonato.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Efacec: Rui Rocha fala em 'sorvedouro' e acusa Governo de 'enterrar' 400 milhõesSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »