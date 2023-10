O Louvre comprou pela primeira vez uma pintura da Renascença portuguesa

anunciou no início desta semana, através de uma publicação na rede social X (antiga Twitter), a aquisição de uma pintura dos primitivos portugueses: “Umaexecutada por volta de 1540 no atelier real de Lisboa”, que “constitui um testemunho de primeira grandeza da arte da Renascença portuguesa”.– que a tinha adquirido num leilão em Lisboa, no ano passado –, que atribui a obra a dois mestres primitivos portugueses: Garcia Fernandes (c. 1514-c.

Em declaração ao PÚBLICO, Philippe Mendes avançou que o quadro irá ser exposto no Louvre já nas próximas semanas, certamente junto a duas outras obras relevantes da história da pintura portuguesa:, da filha deste pintor, Josefa d’Óbidos, que o próprio galerista tinha doado ao museu parisiense em 2016.

Na realidade, este painel a óleo foi posto em leilão, em 2022, em Lisboa, pela casa Veritas, acompanhada por uma nota do historiador de arte, que defendia a autoria de Diogo de Contreiras (1500-1570), mesmo se se tratava de um trabalho colectivo, como era moda na época de D. João III (1502-1557), em que intervieram também os já citados Garcia Fernandes e Cristóvão de Figueiredo. headtopics.com

“Depois da investigação feita através das radiografias e reflectografias realizadas para o leilão de Lisboa, defendo que Contreiras colaborou na execução da parte inferior do quadro”, diz agora Vítor Serrão ao PÚBLICO, acrescentando que conhecia esta obra já desde há duas décadas, a considera “uma pintura óptima” e se lhe referiu, de resto, no seu livro(Presença, 2002).

Uma decisão que parece manifestar o interesse crescente da grande instituição parisiense por esta época e pela história da arte portuguesa, depois da exposição

