O Império de Crimes Sexuais e Festas 'Freak-Offs' de Puff Daddy

Um império de crimes sexuais e festas “freak-offs”. O que se sabe sobre o escândalo que envolve “ Puff Daddy ”O produtor e artista de Hip Hop Sean Combs foi detido na semana passada sob acusações de tráfico sexual e coação.

A maioria das acusações surgem associadas às festas organizadas pelo rapper – a que chamava de “freak-offs” – e que envolviam uma elevada quantidade de drogas e sexo. Segundo a acusação, Combs drogava mulheres – com cocaína, oxicodona e cetamina -, forçando-as a ter relações sexuais com prostitutos e convidados enquanto o produtor filmava e se masturbava.

O Ministério Público norte-americano acusa ainda Combs de liderar, desde 2008, uma empresa criminosa responsável pela coordenação destas festas, incluindo a procura e transporte interestadual de indivíduos para prostituição e encobrimento de danos nos quartos de hotéis ou outros espaços utilizados.

Mas as alegações de Cassie levaram outras mulheres e homens, nas semanas e meses seguintes, a acusarem o produtor musical e espoletaram uma investigação policial que levou agora à detenção de Combs. Uma das acusações, em fevereiro deste ano, surgiu pelo produtor e músico Rodney Jones Jr. – mais conhecido como Lil Rod.

Já a defesa do rapper alega que a discussão foi provocada por Cassie após descobrir que Diddy era infiel, e que a mesma terá agredido o artista e fugido do quarto com as roupas todas do músico – justificando a sua falta de vestuário.

Puff Daddy Sean Combs Hip Hop Crimes Sexuais Festas Freak-Offs

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Visao_pt / 🏆 6. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Caso Puff Daddy. O que se sabe até agora?V&225;rias mulheres ter&227;o sido drogadas e coagidas a manter rela&231;&245;es sexuais com prostitutos, atos que seriam filmados.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

A batalha secreta pelo império de Rupert Murdoch começouA versão na vida real da série televisiva 'Succession' entra numa nova fase num tribunal do Nevada, com a família do magnata da comunicação social a lutar pela sua coroa.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

A batalha secreta pela sucessão do império MurdochRupert Murdoch está numa disputa legal com três dos filhos adultos por querer alterar a votação no fundo que gere as empresas. Quer dar primazia ao filho mais velho, o seu sucessor, que mantém uma visão conservadora.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

Diddy acusado de comandar império de crimes sexuais: tudo o que se sabe sobre as 'freak-offs'O músico norte-americano Sean ‘Diddy’ Combs, também conhecido por Puff Daddy, é acusado de coagir mulheres a ter relações sexuais com prostitutos. Estes encontros eram filmados e depois usados para chantagear as vítimas.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Do império no rap ao julgamento por crimes sexuais: porque é que Sean Combs, ou P Diddy, está no banco dos réus e nas bocas do mundoAo longo dos anos assumiu vários nomes artísticos, entre eles Puff Daddy, Diddy e Love. Fundou a editora Bad Boy Records, criou a marca de moda Sean John e tornou-se um magnata do empreendedorismo hip hop nos Estados Unidos.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

O império dos crimes de Diddy: uma linha do tempo das suspeitas e acusações que assombram o rapperAs primeiras denúncias contra o aclamado artista norte-americano remontam à década de 1990. A mais recente tem poucos dias. Em menos de um ano, Sean 'Diddy' Combs viu ruir um verdadeiro império, construído sob alegados crimes violentos e uma orla sme fim de vítimas.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »