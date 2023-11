O impacto das alterações climáticas na saúde: Cinco grandes riscos e alguns números surpreendentes (que a maioria dos portugueses desconhece)

Dos inquiridos, 96% considera que já tem ou virá a ter problemas de saúde decorrentes dos riscos ambientais; 64% crê que a sua saúde está a sofrer com o impacto dos riscos ambientais e mais de 30% acredita que este impacto será claro no futuro;

No ano passado, as ondas de calor mataram 2 200 Pessoas em Portugal, e mais 61 mil por toda a Europa; Isto afeta-nos ainda mais por sermos o quinto pior país da União Europeia em termos de eficiência energética, o que quer dizer que temos uma enorme “incapacidade de aquecer as nossas casas”, explica a coordenadora do estudo Luísa Schmidt. O impacto em termos de doenças respiratórios e cardiovasculares é direto.

. Não se pense que o nosso País está a salvo desta realidade. Como escreve Carla Viegas, do Instituto Politécnico de Lisboa, “em Portugal, não existe neste século a mesma água disponível que existia em meados do século passado, tendo havido uma redução de cerca de 20%. O índice de escassez agravou-se em todas as bacias, fruto da diminuição das disponibilidades, mas também do aumento do consumo.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as alterações climáticas são “a maior ameaça à saúde que a humanidade enfrenta”. E o ano de 2023 foi mais uma vez exemplo vivo das transformações climáticas a nível nacional e internacional.

