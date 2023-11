O impacto da pandemia nas aprendizagens dos alunos

O PÚBLICO não é compatível com o Internet Explorer 10 ou versões inferiores. Por favor, actualize o seu browser.

Faz sentido perguntar, por mais óbvia que pareça a resposta, se a pandemia contribuiu para o recuo das aprendizagens, aumentando o número de alunos sem sucesso ao nível dos resultados académicos. Os dados apresentados pelo IAVE nos dois estudos (2023 e 2021) permitem uma comparação bastante útil no cruzamento de alunos em diferentes anos de escolaridade. Tendo em atenção dados de outros estudos e relatórios nacionais e internacionais, seria expetável que os resultados dos alunos do 1.º e 7.º anos, por representarem o início de um ciclo do ensino básico, e que no estudo de 2023 estão nos 3.º e 9.

Com base nestes dados, observa-se que aumentou o número de alunos com resultados negativos, ou seja, os alunos com dificuldades de aprendizagem agravaram-nas ainda mais. É fundamental dizer que os resultados são apresentados por três níveis de desempenho: nível elevado (respostas com sucesso a 100% da tarefa); nível positivo (respostas com sucesso a dois terços da tarefa); nível negativo (respostas sem sucesso ou com sucesso a apenas um terço da tarefa). headtopics.com

Os anos com melhores resultados são o 3.º, na literacia da leitura e da informação e na literacia matemática, e o 9.º ano, na literacia científica, sendo os mais críticos, nas duas primeiras literacias e na última literacia, 0 9.º e o 6.º, respetivamente, isto é, alunos que em 2021 frequentavam o 7.º e o 4.º ano.

