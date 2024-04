O Hotel Palace: Filme de Roman Polanski com Joaquim de Almeida chega às salas de cinema

O Hotel Palace foi uma estreia para o português a trabalhar com o realizador Roman Polanski. O filme estreou na edição 80 do Festival Internacional de Cinema de Veneza e chega agora às salas de cinema. O filme O Hotel Palace, de Roman Polanski, chega às salas de cinema na quinta-feira, 4 abril. O português Joaquim de Almeida é um dos protagonistas. O personagem de Joaquim de Almeida é inspirado naquele que foi o suprassumo da cirurgia estética, no Brasil.

Para contar a história, Polanski recorreu às memórias que tem das próprias estadias no hotel de luxo, na vila suíça de Gstaad. No set, enquanto os trabalho decorriam falavam-se quatro línguas: inglês, italiano, francês e polaco. Aborda temas como a máfia russa, o início de Putin como presidente russo a par com as suas manias, vícios e estravagâncias da alta sociedade. O filme estreou na edição 80 do Festival Internacional de Cinema de Veneza e chega agora às salas de cinem

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



