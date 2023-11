O grande negócio da saúde privada

A maior escolha traz um preço: os portugueses são dos que mais pagam do seu bolso em saúde.Quando Nathália Macagnan recebeu a carta do Hospital de Guimarães dirigida à mãe, já ela tinha morrido – sem sequer ter hipótese de iniciar os tratamentos. A mãe, Joseane Ferreira, 52 anos, tinha um tumor raro com origem nos vasos sanguíneos do fígado.

Intolerante ou preferência? A Mercadona tem uma linha exclusiva (e deliciosa) de produtos sem lactose

A dramatização da crise do SNS e direitos dos médicosEsperemos que o ministro Manuel Pizarro não continue a brincar com o fogo e que haja, de facto, aproximação e acordo. Consulte Mais informação ⮕

Costa defende 'comando' do SNS e faz ode às contas certas: 'Não é uma gestão cega'Na Comissão Nacional do PS, Costa prometeu esforços para que reforma do SNS seja 'sentida', elogiou Guterres demorou-se nos elogios às contas certas. Pelo meio, um ataque cerrado à direita. Consulte Mais informação ⮕

Guterres, Israel e SNS: o que foi abordado na Comissão Nacional do PS em LisboaSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

A história de um SNS sem médicosAcreditar que os médicos de agora têm uma maravilhosa qualidade de vida é um total desconhecimento da realidade. Tal como achar que tudo se resolve com a abertura de mais vagas na licenciatura. Consulte Mais informação ⮕

As propostas do Governo para reorganizar o SNS e melhorar as condições de trabalho dos médicosMinistério da Saúde refere a consagração do horário de 35 horas efetivas e a redução progressiva de 18 para 12 horas de trabalho, ambas no serviço de urgência. Consulte Mais informação ⮕

Governo aceita repor 35 horas semanais a médicos das urgências do SNSMinist&233;rio da Sa&250;de cede a uma das tr&234;s principais reivindica&231;&245;es dos sindicatos, mas coloca condi&231;&245;es para n&227;o p&244;r em causa o atendimento no SNS. Consulte Mais informação ⮕