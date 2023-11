Em três perguntas, Fernando Carvalho, administrador da Unicre, traça o futuro dos meios de pagamentos com a digitalização da moeda e o avanço da Inteligência Artificial. Fernando Carvalho, administrador da Unicre, em entrevista, admite que a curto e médio prazo, o avanço da IA irá permitir impulsionar pagamentos por voz e reconhecimento biométrico, tanto facial, como por impressões digitais.

Depois do que assistimos na última década, acredito que os próximos cinco anos serão, certamente, muito promissores e repletos de inovação. Vamos continuar a assistir à adoção de métodos de pagamento cada vez mais digitais e disruptivos, que estejam alinhados com as tendências do mercado e as exigências dos consumidores – um cenário que já temos vindo a assistir de acordo com o Banco Central Europeu, que apurou que os pagamentos por numerário estão a decrescer ao longo dos anos, representando 59% das transações no ponto de venda em 2022, 13% abaixo dos valores registados em 201





🏆58. ojeconomico » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

DNTWİT: Diocese de Leiria desafia paróquias a usar inteligência artificial para 'enviarem notícias'Paulo Adriano, responsável pelo gabinete de comunicação da diocese, diz que 'será feita uma triagem e uma correção, não apenas a nível ortográfico, mas também ao nível da verificação da informação'.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

DİNHEİRO_VİVO: Inteligência artificial aumenta o risco de hiperconcentração dos dados em meia dúzia de empresasEste é um dos riscos apontados à democratização das novas ferramentas, que ainda assim trazem benefícios à banca em matéria de análise dos critérios ESG. Esse foi um dos temas em análise na Money Conference, organizada esta quinta-feira pelo Global Media Group em Lisboa.

Fonte: dinheiro_vivo | Consulte Mais informação »

DİNHEİRO_VİVO: Banco de Portugal está 'confiante' sobre a capacidade do setor para tirar partido da inteligência artificialO administrador Rui Pinto abordou esta quinta-feira, na sessão de abertura da Money Conference, os desafios e as oportunidades das novas ferramentas tecnológicas para a banca.

Fonte: dinheiro_vivo | Consulte Mais informação »

DNTWİT: Banco de Portugal está 'confiante' sobre a capacidade do setor para tirar partido da inteligência artificialO administrador Rui Pinto abordou esta quinta-feira, na sessão de abertura da Money Conference, os desafios e as oportunidades das novas ferramentas tecnológicas para a banca.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

PUBLİCO: Podemos reduzir o lixo plástico em 89% até 2040 com a ajuda da inteligência artificialCientistas californianos desenvolvem ferramenta de inteligência artificial que esperam que seja útil nas negociações para um tratado para controlar a poluição por plástico.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Bad Bunny critica música criada com inteligência artificial que usa voz do rapperTema NostalgIA conta com cerca de um milhão de reproduções no Spotify.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »