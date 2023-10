O futuro da arte contemporânea no CCB começa hoje

- que recentemente foi vandalizado pelos ativistas da Climáximo-; e as esculturas e desenhos com intuição fálica da exposição temporária Atravessar uma ponte em chamas da belga Berlinde De Bruyckere.Estas são algumas das obras de arte que a partir desta sexta-feira podem ser vistas no"novo" MAC/CCB.

Sobre a coleção do empresário madeirense, Adão e Silva sublinhou a grande incerteza da decisão entre os três bancos credores e Joe Berardo. "Não podíamos não fazer nada. Não sabemos o que vai acontecer e iremos dialogar com o proprietário da coleção na altura da decisão judicial, mas em termos diferentes dos estabelecidos anteriormente"."O dia de amanhã marca um novo rumo no CCB e da comemoração dos seus 30 anos", Adão e Silva reforçou a estratégia de se ter no mesmo espaço as artes performativas e o espaço de exposição.

"Reforço ainda a responsabilidade do museu para agregar fontes de receitas e cimentar o seu papel de diversidade social e cultural e voltar a dispor de verbas, na ordem dos dois milhões de euros, para aquisição , algo que o museu não faz há algum tempo", disse. headtopics.com

O ministro referiu ainda que o espaço do MAC no Chiado, que será alvo de ampliação - o que já foi noticiado, irá ter um perfil complementar a este novo MAC no CCB.

Já hoje o museu abre as portas às 21h30 com as três novas exposições e uma performance musical de João Pimenta Gomes (sintetizador modular) com a voz da fadista Carminho (22:30) e a atuação do DJ Jonathan Uliel Saldanha (23:00). headtopics.com

Das três exposições a inaugurar, a visita de Delfim Sardo começou pelos desenhos da coleção do empresário brasileiro Teixeira de Freitas:. O administrador indicou que o título desta exposição (patente até 10 de março de 2024) é inspirado no título de um livro do Herberto Hélder,, (de 2001), e tem foco na arte da América Latina e do Brasil com forte componente em desenhos.

