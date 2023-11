O fim de uma era, a saída de duas referências e um fantasma: como é que o Ajax chegou aqui?

São breves segundos que ilustram a aparente descida aos infernos de um clube que já tocou os céus. Em pleno Philips Stadion, em Eindhoven, um adepto do PSV aproveitou o Halloween para vestir um lençol e correr à volta dos adeptos do Ajax enquanto fantasma.o fantasma que tem roubado o sono ao universo da equipa de Amesterdão.

No verão do mesmo ano, Erik ten Hag saiu e rumou ao Manchester United, deixando o Ajax órfão de um treinador que conquistou três Campeonatos e duas Taças e ainda chegou à meia-final da Liga dos Campeões de 2019.

Ten Hag saiu e o Ajax nunca recuperou a identidade que o treinador parece ter levado consigo para Inglaterra. Nesse mesmo mercado de transferências, com a temporada a terminar com o tal terceiro lugar no Campeonato e uma troca no comando técnico, já que Alfred Schreuder acabou por ser despedido e substituído pelo interino John Heitinga.

Neste contexto e a precisar de preparar 2023/24, os neerlandeses escolheram Maurice Steijn como novo treinador Com um percurso que integrava passagens pelos departamentos de scouting do Borussia Dortmund e do Arsenal,Jurrien Timber rumou ao Arsenal, Edson Álvarez e Mohammed Kudus assinaram pelo West Ham, Dušan Tadić e Davy Klaassen saíram a custo zero para Fenerbahçe e Inter Milão. Em sentido contrário, o Ajax gastou mais de 100 milhões de euros em vários reforços, ainda que praticamente todos estejam ainda à procura de justificar a aposta e o investimento.

Sven Mislintat, contudo, não durou muito. Deixou o Ajax logo em setembro, não só pelo tal pior arranque de sempre, mas também devido a suspeitas relativamente à contratação do croata Borna Sosa, que terá acontecido através de uma agência com ligações a uma empresa do alemão.