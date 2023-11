O Evangelho segundo o Estado laico

O PÚBLICO não é compatível com o Internet Explorer 10 ou versões inferiores. Por favor, actualize o seu browser.

Laicidade. Um conceito que apela à tolerância. Mas tem esta tolerância algum tipo de preferências? Duncan Simpson, Ricardo Alves, Rodrigo Brito, Sónia Paixão e Pedro Sousa dão-nos a conhecer as perspectivas histórica, autárquica e eclesiástica sobre o caminho que a laicidade tem vindo a percorrer em Portugal.

Neste episódio, produzido pela ESCS FM (rádio da Escola Superior de Comunicação Social) em parceria com o PÚBLICO, as estudantes Luana Plácido e Sofia Bayó procuraram entender a génese da relação entre o Estado português e a Igreja Católica. headtopics.com

