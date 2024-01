O “Essencial” com Conceição Lino está de regresso. Veja aqui o episódio completo, sobre o ambicioso projeto do Ministério da Defesa que nunca avançou.Nos últimos meses, o Ministério da Defesa tem estado sob suspeita relativamente a negócios e entendimentos entre responsáveis de vários serviços., a SIC sabe que a Justiça está também a investigar o que aconteceu com um concurso de ideias para construir um novo Campus da Defesa no Quartel dos Lanceiros, em Lisboa.

A derrapagem das obras do antigo Hospital Militar de Belém está a ser investigada pela justiça, com suspeitas de corrupção, mas não é o único negócio da Defesa que levanta dúvidas. O “Essencial” mostra-lhe o que está em causa.Investigação SIC: os negócios na Defesa que estão na mira do Ministério Público O caso"Tempestade Perfeita" ganha dimensão após uma auditoria da Inspeção-Geral da Defesa Nacional às obras do ex-hospital militar de Belé





