O dia que passei a levar o Lobo para o escritório

Amante de cães desde que nasceu, Marta Nandin de Carvalho aceitou o desafio da SIC Notícias e contou como a vida mudou desde que a partilha com o Lobo. Partilhe também a sua experiência: envie texto, fotos e vídeos para omeutestemunho@sic.impresa.ptNão me canso de falar com donos de cães ou pessoas que estão a ponderar ter um cão. E conto sobre as mudanças nas nossas vidas depois da chegada de um cão, que é algo de muito positivo.

O primeiro aspecto é que eu só conhecia os vizinhos do meu prédio de vista. Se me cruzava com eles dizia “bom dia”e “boa tarde” mas sempre numa corrida. Depois da chegada do Lobo, com apenas 3 semanas de vida, passei a parar para conversar, porque me faziam perguntas.

Foi também muito interessante observar na rua pessoas totalmente desconhecidas, aparentemente sérias, ou focadas nos seus pensamentos mas que por me verem passar com o Lobo, imediatamente levantavam a cabeça, sorriam para o cão, sorriam para mim e eu devolvia esse sorriso, sentindo uma felicidade qualquer. Um bem estar inexplicável. Empatia com desconhecidos, só por gostarmos de algo em comum. headtopics.com

Explicaram-me que me incluíram pelas razões óbvias: as crianças queriam ir brincar para a rua sim, mas para brincar com o Lobo.O Lobo é um pastor alemão e eu cresci com pastores alemães mas este consegue ser ainda mais especial do que os anteriores porque este é só meu. Não é dos meus pais nem dos meus irmãos nem dorme lá fora no jardim da casa a fazer de cão de guarda.

Dizem que os cães são o nosso reflexo e sem dúvida o Lobo é o meu. Fez-me aproximar de pessoas que eu não conhecia, outras que tinham medo de cães e que depois de conhecerem o Lobo deixaram de ter. E ainda, fez com que a criança mais tímida e fechada se tornasse sociável e sorridente. headtopics.com

