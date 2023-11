O dia em direto nos mercados e na economia

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história. Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.Nos primeiros nove meses do ano, a margem financeira quase duplicou para 831,2 milhões de euros, refletindo o aumento das taxas de juro.

EXPRESSO: Mariana Mortágua questiona Medina sobre 'lucros astronómicos da banca': acompanhe o debate orçamental minuto a minutoO debate da proposta de Orçamento do Estado para 2024 prossegue esta terça-feira na Assembleia da República, com a votação na generalidade agendada para a tarde. Após críticas do PSD sobre a carga fiscal, PS atacou os sociais-democratas invocando as “penitências” do tempo de Passos Coelho.

EXPRESSO: Livro, filme e agora em BD: A catedral de Umberto Eco vista por ManaraSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

ECO_PT: ECO estreia canal de informação no WhatsAppO ECO já está presente nos canais do WhatsApp. Fique a par das últimas notícias e dos melhores conteúdos do ECO.

CMJORNAL: Medina responde aos partidos e garante que os portugueses vão pagar menos impostos em 2024 do que em 2023Acompanhe aqui.

CMJORNAL: Orçamento do Estado para 2024 aprovado na generalidade só com voto favorável do PSAcompanhe aqui.

ECO_PT: O dia em direto nos mercados e na economiaAo longo desta quarta-feira, 1 de novembro, o ECO traz-lhe as principais notícias com impacto nos mercados e nas economias. Acompanhe aqui em direto.

