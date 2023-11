O Coração Ainda Bate. Os apeadeiros

Era um homem muito magro que andava sempre com a máquina fotográfica com ele. Tinha o seu encanto. Nós queremos ver mistério onde ele nem sempre existe. É muito curioso como as mulheres são capazes de seguir esse rasto cheio de falhas a que chamam mistério; e os homens fogem dele: procuram funcionalidade, eficácia, protecção. Por isso, ouvi tantas vezes homens contarem ter sido salvos por mulheres, e menos a história ao contrário.

Eu já vivia em Lisboa, mas ele vivia no Porto. Convencemo-nos de que um encontro mais demorado seria justo para ambos. As pessoas podem falar dias, meses, mas, um dia, ou o encontro acontece ou a magia da conversa esmorece. A não ser que se queira viver na fantasia. Também é justo.

Nas viagens encontrei sempre amparo para a dor, nem que fosse a limpar os olhos em todos os apeadeiros. Sou do tempo em que os apeadeiros faziam parte da minha rotina. Até os apeadeiros parecem paragens de outro século. headtopics.com

Conversámos muito. A máquina também viera. Na altura nem sequer me questionei sobre as fotografias que aquele rolo podia conter. Agora, passados tantos anos, tenho a pergunta em mim. O que teria ele fotografado nessa viagem?

Nunca o questionei. Era uma mentira, e as mentiras são como viagens sem retorno. O homem da máquina fotográfica mantivera o seu mistério, mas eu não estava interessada em percebê-lo. Ou talvez receasse ir ao fundo dessa verdade. headtopics.com

