O conflito Israel-Hamas e África

, António Rodrigues e Elísio Macamo lembram que a guerra de Israel contra o Hamas se faz às portas de África, falam da violência pós-eleitoral em Moçambique e da visita de Estado do Presidente da Guiné-Bissau a Portugal. A entrevista é com o director do Centro de Estudos Amílcar Cabral, o investigador guineense Carlos Cardoso.

SICNOTICIAS: Guerra Israel-Hamas: 'Tanto um lado como o outro terão cometido crimes de guerra'Siga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

REVISTASABADO: Israel anuncia libertação de soldado raptada pelo HamasOri Megidish foi capturada no dia 7 de outubro durante os ataques do Hamas.

RENASCENCA: Israel e família anunciam morte de Shani Louk, jovem raptada pelo Hamas a 7 de outubroShani Louk foi raptada no festival Supernova, atacado pelo Hamas. A fam&237;lia soube do rapto atrav&233;s dos v&237;deos publicados nas redes sociais.

DNTWIT: Israel: Exército pede à ONU 'cautela' face a número de vítimas publicado pelo HamasPorta-voz militar israelita garante que forças de Israel 'fazem todos os possíveis para minimizar os danos aos civis'.

SICNOTICIAS: Israel confirma ocupação em Gaza e dezenas de mortes de militantes do HamasSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

SICNOTICIAS: Israel: animação recria momento em que dois irmãos foram raptados pelo HamasSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

