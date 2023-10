O cinismo não deixou o orgulho respirar: Inglaterra fica com o terceiro lugar no Mundial de râguebi

para os argentinos. Na fase de grupos, Inglaterra e Argentina encontraram-se na jornada inaugural. Os ingleses jogaram praticamente o jogo todo com menos um homem após Tom Curry ter visto cartão vermelho aos três minutos. Ainda assim, e mesmo não tendo sofrido qualquer ensaio, Los Pumas saíram derrotados (27-10) por terem sido vítimas que um recital de chutos aos postes.

Os astros alinharam-se em dez minutos para a final das finais: África do Sul consegue reviravolta com Inglaterra e vai discutir títuloA Inglaterra, campeã do mundo em 2003, esteve presente apenas uma vez no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugar. Nessa ocasião, em 1995, perdeu a medalha de bronze para a França (19-9).

Como não podia deixar de ser, Owen Farrell, num pontapé de penalidade marcou os primeiros pontos com que a Inglaterrafez dessa forma o primeiro ensaio após um ataque com muitas fases.A primeira vez que os argentinos entraram nos 22 metros foi aos 15 minutos, mas, tal como aconteceu nas vezes seguintes, mostrou dificuldades em quebrar a linha defensiva inglesa. Emiliano Boffelli foi então aos postes reduzir o resultado. headtopics.com

À entrada para os dez minutos decisivos, a distância mantinha-se. Os ingleses não podiam errar ou uma penalidade bastava para os argentinos levarem o jogo para prolongamento. No entanto, a penalidade de Nicolás Sánchez aos 68′ foi mesmo a última ocasião em que a Argentina marcou. A Inglaterra sobreviveu e controlou o final do jogo, o que valeu umaPartilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.

