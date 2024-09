O Benfica: estabilidade no futebol, caos fora dele

O Benfica continua a viver quase numa realidade paralela que teve na demissão de Roger Schmidt depois do empate em Moreira de Cónegos frente ao Moreirense o traço divisório para a realidade atual.

“Bom futebol? O mais importante é trabalharmos diariamente para atingirmos isso. Sei o que os adeptos gostam, cresci aqui, passei pelas equipas da formação e é assim também que me identifico. A ambição é crescer como equipa. Temos criado mais situações de golo esta época, pretendemos continuar nesse registo.ganhámos apenas três jogos. Quero que a equipa funcione e tenho passado essa mensagem aos jogadores.

◉ Galos de Bruno Pinheiro mantêm o nível que gostariamos de ver sempre nas visitas das equipas aos grandes, ao ponto de… ter 51% de posse na Luz, à meia horaApesar da desvantagem, o Gil Vicente não esmoreceu e continuou a manter-se fiel aos seus princípios de jogo, terminou até a primeira parte com mais posse do que o Benfica e ainda teve um remate com algum perigo de Cauê, a receber de Sandro Cruz saindo da marcação dos centrais para rematar em...

Benfica Roger Schmidt Rui Costa Aktürkoglu Futebol Português

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



observadorpt / 🏆 17. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Akturkoglu a caminho do Benfica por 11 milhões de eurosExtremo do Galatasaray j&225; est&225; a caminho de Portugal para assinar um contrato por quatro temporadas. Comentador da Renascen&231;a descreve-o como "r&225;pido, irreverente e espont&226;neo".

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Assinou no aeroporto e foi inscrito 'in extremis': Akturkoglu confirmado no BenficaJogador aterrou acompanhado de Rui Pedro Braz.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Oficial: Benfica anuncia a contratação de Kerem AktürkoğluO extremo é o sétimo jogador contratado pelos 'encarnados' para esta época, depois de Leandro Barreiro, Pavlidis, Beste, Renato Sanches, Amdouni e Kaboré.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Kerem Akturkoglu assina pelo Benfica até 2029O turco Kerem Akturkoglu, de 25 anos, é reforço do Benfica, proveniente do Galatasaray, anunciou o vice-campeão nacional de futebol, com o extremo a assinar um contrato válido até 2029.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Benfica oficializa contratação sobre a buzina de AktürkogluGalatasaray recebe 12 milh&245;es de euros fixos e ainda fica com direito a 10% da mais-valia de uma futura venda. O extremo internacional turco assina contrato v&225;lido por cinco anos.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Turco Kerem Aktürkoglu, novo reforço do Benfica, promete 'lutar até ao fim' para ganhar troféus'Estou muito contente por estar aqui. Sei que o Benfica é um grande clube na Europa. Quando o meu empresário me disse, fiquei muito feliz. Quis logo vir para ganhar troféus', resumiu em entrevista.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »