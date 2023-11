O Armagedão de Ricky Gervais em Lisboa: um pregador pela liberdade de nos rirmos do que quisermos

O humorista Ricky Gervais gosta muito de dizer aquilo que uma parte do público não vai querer ouvir. Ou talvez seja aquilo que o público vai querer ouvir, mas o radar confrangedor no máximo logo à partida. Fala de pénis (muitos pénis), anti-semitismo, críticas a Greta Thumberg, pedofilia e pessoas com deficiência. Contem com ele para tudo isto.

Ricky Gervais, apesar de andar mais preocupado com a morte, ainda que não queira pensar sobre ela, continua atento aos dias de hoje. Borrifa-se no politicamente correto mas move-se no seu limbo, como uma criança malandra que diz uma asneira durante um jantar de adultos. No entanto, agora “sente-sefor ser um “branco privilegiado anti-fascista e anti-racista”, sem que seja preciso escrevê-lo na biografia das redes sociais.

Comecemos pelos seus pensamentos. Ricky Gervais tem muitos, para dar e vender: pode estar num comboio e pensar como seria se empurrasse uma idosa borda fora; pode pensar, baseado no filme, como estará a sua falecida mãe no Inferno com um castigo infinito que envolve sexo oral com vários órgãos de pessoas diferentes. Ou como estarão os milhares de pedófilos na China, onde “há muito menos crianças” por causa da política de um único filho. headtopics.com

