O antes e depois da passagem do furacão Otis pela cidade mexicana de Acapulco

A passagem do furacão Otis pelo México atingiu em força a cidade costeira de Acapulco, no sul do país. A cidade, com cerca de 900 mil habitantes, foi fustigada, na quarta-feira, por ventos de 266 km/h, que arrancaram telhados de edifícios, cortaram comunicações e impediram a circulação rodoviária. Várias zonas ficaram totalmente inundadas.

A marina de Acapulco, onde vários barcos costumam estar atracados, ficou totalmente destruída à passagem do furacão, que começou por ser uma tempestade tropical e cuja intensidade se foi agravando ao largo da costa do Pacífico.Hotéis como o Krystal, na linha de praia, foram fortemente atingidos, ficando sem telhados e cobertos de lama.

Erik Lozoya, que estava com a mulher e as duas filhas num hotel no momento da passagem do furacão, relatou à agênciao pânico vivido por muitos dos que se encontravam em edifícios perto da praia naquele momento. headtopics.com

"Parecia literalmente que os nossos ouvidos iam explodir", contou Erik, destancando que chegaram a trancar-se numa casa de banho, mas que quando viram o teto a ceder e colchões a voar tentaram abrigar-se noutro andar, mas este estava totalmente inundado.Segundo as autoridades mexicanas, o Otis foi o furacão mais intenso que alguma vez atingiu a costa do Pacífico do México.

Página angaria 32 mil euros para apoiar polícias demitidos por detenção do atleta português Ricardo dos SantosMulher condenada por submeter criança britânica de três anos a mutilação genitalHomem foi dominado por outros tripulantes e detido pela polícia. headtopics.com

Intolerante ou preferência? A Mercadona tem uma linha exclusiva (e deliciosa) de produtos sem lactose

Furação Otis deixou rasto de destruição em AcapulcoA passagem do furac&227;o Otis pela cidade costeira de Acapulco, no M&233;xico, deixou ruas totalmente inundadas e casas destru&237;das. Consulte Mais informação ⮕

Furacão Otis desvasta Acapulco e deixa 27 mortosA passagem do furacão 'Otis' por Acapulco, no México, fez pelo menos 27 mortos e deixou um rasto de destruição. Consulte Mais informação ⮕

Acapulco permanece incomunicável após passagem de furacão OtisVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Acapulco permanece incomunicável após passagem do furacão OtisAcapulco, um dos principais destinos turísticos do México, continua isolada e sem notícias sobre eventuais danos após a passagem do furacão Otis, que atingiu a cidade na quarta-feira. Consulte Mais informação ⮕

Cidade mexicana de Acapulco permanece incontactável após passagem de furacão OtisSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Acapulco permanece incomunicável após passagem de furacão OtisAcapulco, um dos principais destinos turísticos do México, continua isolada e sem notícias sobre eventuais danos após a passagem do furacão Otis, que atingiu a cidade na quarta-feira. Consulte Mais informação ⮕