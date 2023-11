O “alemão', o 'barril' e o 'velho'. Como o ex-n.º 2 de Chávez e mais 19 'clientes da terra dos chacais' terão sido corrompidos por Salgado

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinantePartilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos. Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

SICNOTICIAS: Operação Marquês: defesa de Salgado reclama para Supremo TribunalSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Ricardo Salgado reclama para o Supremo Tribunal de Justiça da condenação a oito anos de prisãoEmpresário foi condenado a uma pena única de oito anos de prisão por três crimes de abuso de confiança, no âmbito do processo que deriva da Operação Marquês.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Político alemão de extrema-direita detido por utilização de símbolos nazisDaniel Halemba, recentemente eleito para o parlamento regional da Baviera foi detido por exibição de símbolos nazis, depois de se ter ouvido 'Sieg Heil' vindo da sede da fraternidade a que pertence.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

PUBLICO: Juíza que foi casada com alto quadro do GES afastada do julgamento de Pinho e SalgadoO incidente de escusa foi anunciado pela magistrada a 23 de Outubro, na sequência de notícias do PÚBLICO e da SIC de que tinha sido casada com Miguel Rio -Tinto, que ocupou cargos de gestão no GES.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

DINHEIRO_VIVO: Fundo alemão Mutares finaliza compra da Efacec ao EstadoA conclusão do processo vai permitir à Efacec recuperar uma posição de destaque no mercado e retomar o crescimento, de acordo com o fundo de investimento.

Fonte: dinheiro_vivo | Consulte Mais informação »