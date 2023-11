O Alcântara Café e a expressão da nouvelle cuisine em Lisboa

Depois da revolução na noite gerada pelo Plateau e pela discoteca Alcântara-Mar, em 1989 os sócios Arminda Faria e Pedro Luz abrem o Alcântara Café. Foi neste restaurante de grandes dimensões e arquitetura singular, com estátuas e árvores no interior, que a chamada nouvelle cuisine ganhou expressão em Lisboa. Anthony Quinn, Enrique Iglesias, Mick Jagger, Meryl Streep e Jeremy Irons foram clientes.

Hoje, no espaço do antigo Alcântara Café funcionam o Basque e o restaurante de fine dining Eneko Lisboa, com uma Estrela Michelin. Todas as semanas, para comemorar os 50 anos do Expresso, vamos viajar no tempo, com o apoio do Recheio, para relembrar 50 restaurantes que marcaram as últimas décadas em Portugal Arminda Faria sentia que não tinha “nada a ver” com o que conhecia em Portugal. Queria ver mundo. A seguir ao 25 de abril de 1974, saiu do país com uma autorização do pai numa folha de papel azul. Esteve em Paris e em Barcelona, já com um curso de “estilista de fotografia”, ou diretora de art





