O NEA, de nanophotonic electron accelerator, é um acelerador de partículas 54 milhões de vezes mais pequeno do que o Large Hadron Collider, com o principal tubo acelerador a medir apenas 0,5 milímetros

O LHC, de Large Hadron Collider, na Suíça, tem um tubo acelerador que mede 27 quilómetros. O NEA, equipamento também destinado a acelerar partículas, está no espetro oposto, sendo o mais pequeno equipamento do género no mundo, com um tubo principal a medir 0,5 milímetros.

Investigadores conseguem acelerar eletrões neste minúsculo sistema ao disparar mini raios laser contra os pilares individuais, que existem aos milhares dentro do NEA. O triunfo tecnológico da miniaturização deste aparelho significa a abertura de portas a várias aplicações, incluindo o uso dentro de pacientes humanos. headtopics.com

Para se perceber melhor a escala deste aparelho, o comprimento dos túneis mais pequenos é de 225 nanómetros (um cabelo humano tem a espessura de 80 mil a 100 mil nanómetros).

Os eletrões acelerados pelo NEA têm apenas um milionésimo da energia das partículas aceleradas pelo LHC, mas os investigadores acreditam que vão poder melhorar o design, usando materiais alternativos ou colocando múltiplos tubos mais próximos uns dos outros. As partículas aceleradas nestes minúsculos aparelhos podem vir a ser usadas para tratamentos clínicos direcionados e que podem substituir terapêuticas mais agressivas, como radioterapia. headtopics.com

“a aplicação de sonho é colocar este acelerador de partículas na ponta de um endoscópio para ser possível administrar radioterapia diretamente na área afetada do organismo”"Foi um erro dar tecnologia às crianças em idades precoces e, mais tarde, deixá-la entrar na sala de aula sem perguntar à indústria se essas ferramentas fazem sentido e se têm efeitos colaterais"Família de José Raposo em harmonia nos...

