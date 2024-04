Nuvem de poeiras atinge Portugal e temperaturas sobem antes do regresso da chuva

Uma nuvem de poeiras atinge esta sexta-feira Portugal, no mesmo dia em que as temperaturas vão subir. Mas não guarde já os chapéus de chuva, porque a chuva regressa no fim de semana., a partir de sexta-feira à tarde, estarão"poeiras em suspensão, mais prováveis na região Sul". As poeiras deverão manter-se pelo menos até domingo.Segundo o IPMA, está prevista uma subida de temperatura, em especial da máxima. Na sexta-feira, as temperaturas podem chegar aos 27 graus em algumas zonas do continente.

No entanto, o calor vai ser passageiro e, no fim de semana, as temperaturas voltam a descer, em especial no literal Norte e Centro. Está também previsto o regresso da chuva para o fim de semana. Onde chover, será então uma chuva de lama, já que as poeiras vão manter-se no ar pelo menos até domingo.O primeiro fim-de-semana da primavera chega com temperaturas altas, mas as poeiras devem deixar a população alert

