Nuno Rogeiro: há desnorte de Netanyahu na “segunda fase da guerra”?

Na “segunda fase da guerra” entre Israel e o Hamas, a análise de Nuno Rogeiro em Leste/Oeste em podcast. O comentador analisa o conflito que tem marcado as últimas semanas da geopolítica mundial, com o agravamento dos ataques israelitas e do Hamas, e entrevista ainda o Presidente da República da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló.

Marco Paulo: “No ‘Um, Dois, Três’, o Carlos Cruz diz-me: ‘Eu não gosto de si’. Não se faz, eu não convido ninguém para ser enxovalhado”Marco Paulo: “No ‘Um, Dois, Três’, o Carlos Cruz diz-me: ‘Eu não gosto de si’. Não se faz, eu não convido ninguém para ser enxovalhado”

Sara Correia: "Vivo em Chelas há 30 anos e nunca ouvi tiros. Não há roubos assim, não é a loucura que as pessoas pensam"

Ivo Lucas e a morte de Sara Carreira: "Nunca se dá a volta a uma coisa destas. Não tens de compreender, tens que dar espaço para sofrer"

O anoitecer dos bombardeamentos e o alvorecer do espírito anti-israelita. A análise de Nuno Rogeiro e José Milhazes

Lula acusa Netanyahu de querer 'acabar com a Faixa de Gaza'
O chefe de Estado brasileiro defendeu ainda o fim do poder de veto dos cinco países membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU.

Nice vence no terreno do penúltimo classificado e lidera à condição em França
Triunfo coloca pressão sobre o Mónaco e o PSG de Ramos, Vitinha, Danilo e Nuno Mendes.

Netanyahu reúne-se com famílias de sequestrados em Gaza
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está reunido com as famílias das 229 pessoas sequestradas pelo grupo islamita palestiniano Hamas no ataque contra Israel no passado dia 07, informou hoje o seu gabinete, num comunicado.