Nuno Palma defende criação de pacto de regime para rejeitar mais fundos europeus

Nuno Palma defende que deveria ser criado um pacto de regime, em que os maiores partidos acordassem rejeitar mais fundos europeus. Nem todos partilham a opinião de que os fundos comunitários podem ser vistos como uma espécie de tábua da salvação da economia portuguesa.

Uma das vozes mais críticas é a de Nuno Palma, professor Catedrático no Departamento de Economia da Universidade de Manchester, e investigador do Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa, que lançou recentemente o livro As Causas do Atraso Português e aponta a atribuição dos fundos comunitários como responsáveis pelo atraso da economia nacional. Em entrevista ao Nascer do SOL revela que mostra na obra que “o atraso explica-se pelas más políticas públicas, passadas e presentes, que levam à baixa produtividade da economia. Mas essas más políticas públicas têm em si de ser explicadas. Temos políticos que fazem escolhas desastrosas, e míopes, viradas para o presente, que fogem como o diabo da cruz a reformas que a prazo desenvolveriam o país





SolOnline » / 🏆 15. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Congresso do PS: Pedro Nuno Santos reúne-se com José Luís CarneiroO novo secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, reuniu-se com José Luís Carneiro para eliminar atritos e fazer uma demonstração de unidade no Congresso do partido. Carneiro terá uma representação proporcional ao resultado que obteve nas eleições internas.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Congresso do PS: Pedro Nuno Santos busca unidade e acordo com CarneiroO novo secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, busca eliminar atritos e fazer uma demonstração de unidade no Congresso do partido. Ele se reuniu com José Luís Carneiro e aceitou suas condições, garantindo uma representação proporcional nos órgãos nacionais do partido. Também acordaram em ajustar alguns aspectos programáticos na moção que será votada na reunião magna dos socialistas.

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »

Pedro Nuno Santos não vai reverter privatizações e critica operação especial de MedinaEm entrevista a Bernardo Ferrão, no podcast ‘Geração 70’, Pedro Nuno Santos diz que não vai reverter nenhuma privatização feita por anteriores governos e não concorda com a operação especial de Medina para fazer uma descida tão acentuada da dívida pública.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Costa destaca "nova energia" e "novo olhar" de Pedro NunoCosta defende a herança e critica a direita, mas acredita que o PS pode fazer melhor. Ele também se recusa a desistir e não se dá por vencido.

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Pedro Nuno Santos enaltece feitos do PS e critica oposição: "Nunca passaram de velhos do Restelo"O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, anunciou este sábado que o partido "apoiará um candidato" nas eleições presidenciais de 2026, "como há muito tempo não o faz".

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Pedro Nuno Santos faz primeiro discurso como secretário-geral do PSO novo secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, faz seu primeiro discurso político no 24º Congresso do PS em Lisboa, criticando o PSD, a Iniciativa Liberal e o Chega.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »