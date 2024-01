Nuno Melo afirma que a AD só viabilizará o governo da AD

“Para que fique claro, o único governo que a AD vai viabilizar depois de 10 de março vai ser o governo da AD”Nuno Melo quis deixar claro este domingo, diante da plateia da Convenção por Portugal, que “o único governo” que a coligação entre PSD, CDS-PP e PPM admite viabilizar “vai ser o governo da AD”. O líder dos democratas-cristãos ensaiou ainda uma comparação entre o voto nos socialistas e a compra de um “bilhete para o Titanic” sabendo que o navio “vai afundar”.

Foi um discurso preenchido de críticas ao PS aquele que marcou o início dos trabalhos da convenção da Aliança Democrática, no Centro de Congressos do Estori





