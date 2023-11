Nuno Markl sobre Chandler Bing: “É ouro cómico para a eternidade”

Nuno Markl assinalou, este domingo, nas redes sociais, tal como outras figuras públicas, o falecimento do ator Matthew Perry. “Que mestre. Que domínio do timing, da entrega precisa de uma deixa, do certeiro disparo de sarcasmo.

Chandler, alegre pedra na engrenagem de ‘Friends’, é ouro cómico para a eternidade, momento em que ator e personagem se fundem e se tornam coisa única - como o Kramer de Michael Richards em Seinfeld”, começou por dizer. “Uma pena que a vida não tenha sorrido a Matthew Perry: um ator com este talento poderia ter ficado para a História com muitas personagens diferentes.

