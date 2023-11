Nuno Brito Jorge: o líder da transição para um mundo mais verde

Fundou a GoParity para democratizar o mundo dos investimentos com impacto no ambiente. Nuno Brito Jorge é uma das 20 personalidades portuguesas selecionadas pelo Expresso para integrar a lista daqueles que lideram a transição para um mundo mais verde. Acompanhe esta descoberta até dezembro com o projeto Líderes da Transição, do Expresso com apoio da EDP Nuno Brito Jorge não é o típico CEO de outros tempos.

Assume-se como “um profundo crente na capacidade que as pessoas têm de mudar o mundo” e tem aplicado essa filosofia ao longo de toda a vida. Mas foi com a fundação da GoParity, em 2017, que o engenheiro ambiental e entusiasta da inovação conseguiu criar um projeto de empreendedorismo que permitisse que todos pudessem participar no sector financeiro e investir o seu dinheiro, por pouco que seja, em ideias com potencial para transformar o mundo. “Aquilo que me move é empoderar as pessoas, seja no sentido de as capacitar, seja no sentido de poderem utilizar o seu dinheiro para, em conjunto, criarem um mundo melhor”, diz ao Express





