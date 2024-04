Novo primeiro-ministro quer aproveitar a capacidade instalada nos setores social e privado para resolver problemas do SNS

O novo primeiro-ministro pretende aproveitar a capacidade instalada nos setores social e privado para resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde. O governo implementará uma reforma estrutural que fortaleça e preserve o SNS, mas que também aproveite a capacidade instalada nos setores social e privado. A nova ministra da Saúde afirmou que estão preparados e têm um plano estudado e analisado para ser apresentado e implementado.

Serão apresentadas medidas concretas, algumas já estão no programa eleitoral da AD, como mais acesso aos cuidados de saúde

