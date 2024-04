Novo primeiro-ministro de Portugal toma posse

A seguir, Montenegro recorda depois o contexto em que toma posse: duas dissoluções da Assembleia da República; “dois focos de guerra”; o “mais volumoso plano de investimentos desde a adesão à União Europeia”; “um elevadíssimo nível de pobreza”; e um “Estado que não responde adequadamente aos cidadãos”. “Será imperdoável que a política se constitua como agravante e não como solução para tantos problemas. Isso vai requerer humildade de todos.

Isso vai exigir espírito patriótico e capacidade de diálogo. E é isso que se espera também das oposições. Este Governo está aqui para governar os quatro anos e meio da legislatura. Não estamos interessados em jogos de semântica ou em politiquices estéreis. Este Governo não está aqui de turno.”O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acaba de dar os parabéns ao novo primeiro-ministro, Luís Montenegr

