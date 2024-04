Novo primeiro-ministro apela a que deixem trabalhar o seu Governo e pede esclarecimento ao PS: vai ser 'oposição democrática ou ser bloqueio democrático'? A branquitude dos números. 'Este Governo não está aqui de turno, nem para fazer o mais fácil', declarou o primeiro-ministro, Luís Montenegro, na cerimónia de tomada de posse do XXIV Governo Constitucional, realizada no Palácio da Ajuda, em Lisboa.

Líder de um executivo de maioria relativa, Montenegro afirma que 'a investidura parlamentar nestas circunstâncias só deve significar que as oposições vão respeitar o princípio de nos deixarem trabalhar e executar o programa de Governo'. 'Em particular o PS, que governou 22 dos últimos 28 anos, apesar da sua legitimidade para se afirmar como fiscalizador da ação governativa e em alternativa futura, deve ser claro e autêntico quanto à atitude que vai tomar. Ser oposição democrática ou ser bloqueio democrático

