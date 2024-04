Novo presidente do Senegal faz juramento

“Perante Deus e a nação senegalesa, juro cumprir fielmente o cargo de Presidente da República do Senegal, respeitar e fazer respeitar escrupulosamente as disposições da Constituição e das leis”, declarou Faye, com a mão direita levantada, perante centenas de funcionários senegaleses e vários chefes de Estado e dirigentes africanos, no Centro de Exposições da nova cidade de Diamniadio, nos arredores de Dacar.

Os Presidentes da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, e de Cabo Verde

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



observadorpt / 🏆 17. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Novo governo com um novo ministério e poucas surpresasA fusão dos Ministérios da Educação e Ensino Superior e a promoção da Juventude a Ministério são as duas principais mudanças na orgânica do executivo.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

“O fim da era Sall”: Bassirou Diomaye Faye saiu da prisão e ganhou a presidência do SenegalDistanciando-se do ‘establishment’ político, o novo Presidente respondeu aos “anseios de mudança” dos eleitores. O mais jovem líder do país terá pela frente vários desafios, o maior dos quais uma taxa de desemprego superior a 20%.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Bassirou Diomaye Faye tomou posse como quinto Presidente do SenegalVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

PR angolano felicita Bassirou Faye acreditando em nova dinâmica nas relações com SenegalVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

João Lourenço felicita Bassirou Faye pela eleição como Presidente do SenegalPresidente angolano enviou felicitações a Bassirou Diomaye Faye, candidato da oposição que venceu as presidenciais no Senegal.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

União Africana felicita Faye pela vitória nas presidenciais do SenegalVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »