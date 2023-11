Novo portal do Andante passa a permitir renovação de perfis de estudante online

Para já,"numa primeira fase, as operações de adesão e renovação de perfil ficam disponíveis para os passes de estudante, sendo gradualmente alargadas aos restantes tipos de passes existentes no Andante".

"A totalidade das funcionalidades ficam desde já disponíveis para os estudantes dos perfis Sub13, 4_18 e Sub23", podendo os utilizadores"aderir ou renovar os seus perfis sem a necessidade de recorrer às Lojas Andante para esse efeito".

Quanto aos alunos do Politécnico do Porto,"à semelhança do que já acontecia para os alunos da Universidade do Porto", têm agora"um procedimento simplificado de acesso ao Andante", tanto"através do seu portal Domus, ou através do"Em ambos os casos , as credenciais do aluno são suficientes e não é necessário fazer o carregamento de quaisquer documentos, nomeadamente do certificado de matrícula".

De acordo com os TIP,"este procedimento simplificado está igualmente a ser desenvolvido com outras instituições de ensino superior, prevendo-se o seu alargamento em 2024". O agrupamento liderado por Manuel Paulo Teixeira refere ainda que a disponibilização do portal Andante neste momento vai ao encontro da"medida anunciada pelo Governo na proposta de OE2024 de gratuitidade dos passes para todos os estudantes até aos 23 anos, e que irá gerar certamente um incremento da adesão de novos clientes".

