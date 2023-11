Novo Nordisk vai racionar doses de Ozempic para priorizar produção

A Novo Nordisk vai racionar na Europa as doses mais baixas de Ozempic, com as quais se iniciam geralmente o tratamento da diabetes, e reduzir os fornecimentos de outro medicamento também para a diabetes, chamado Victoza, para dar prioridade à produção de Ozempic, que registou um aumento da procura por parte das pessoas que o utilizam para perder peso., a mesma substância activa do Wegovy, o medicamento popular da Novo Nordisk para o tratamento da obesidade.

O Ozempic não está oficialmente aprovado para o tratamento da obesidade, mas isso não tem impedido a sua procura para esse fim.(EMA, na sigla em inglês), a empresa farmacêutica dinamarquesa vai “reduzir temporariamente o fornecimento de Victoza” para aumentar o fornecimento de Ozempic.é esperada pelo menos até ao segundo trimestre de 2024, de acordo com a declaração divulgada no, mas apenas o último tem sido associado a uma perda de peso considerável e à supressão do apetite, para além de regular a produção de insulina. A substância activa do Victoza é conhecida como liraglutid





