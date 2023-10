Novo Museu MAC/CCB abre com 2 milhões de euros para aquisições de arte

Reunião decisiva. Médicos e Governo procuram acordo que reponha a normalidade no SNSO colecionador Joe Berardo pagou 2 milhões de euros ao Estado para ficar com 214 obras que integram a sua coleção, em depósito, no Centro Cultural de Belém. O valor, avançado pelo ministro da Cultura, vai reverter para um fundo de aquisições de arte do Museu de Arte Contemporânea que é inaugurado esta sexta-feira no CCB.

Segundo uma notícia do Público hoje publicada, em causa estão 214 peças compradas desde 2007. O comendador exerceu o direito de preferência sobre essas obras. Para ficar com estas obras, Berardo teve de acertar contas com o Estado e tal terá acontecido durante o mês de agosto. “Estamos a falar de 1.8 milhões de euros. É a quantia que foi depositada para exercer esse direito de preferência”, diz o ministro.

Este é um valor muito superior a que qualquer outro museu português tem anualmente para aquisições. O MAC CCB poderá agora começar a trabalhar numa coleção que tem, desde já, uma primeira obra. Trata-se de um trabalho do artista Julião Sarmento, que foi doada ao MAC CCB por Helena Vasconcelos.Quanto às obras de Berardo expostas no MAC CCB estão, em parte, arrestadas. headtopics.com

“Percebo que era muito tentador não fazer nada”, diz o ministro, que acrescenta que, quando houver uma decisão da Justiça, “o Ministério da Cultura e o Estado português estarão disponíveis para dialogar com quem o tribunal decretar que é o proprietário da coleção”.

