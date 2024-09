Novo medicamento para parar de fumar disponível no SNS a partir de outubro

Jovem acusado de matar a irmã menor. Arguido acreditava que vítima se prostituía para comprar drogaPai procurado pela Justiça tenta levar filha de escola em LisboaFIFA volta atrás e... 'reatribui' título mundial de 2004 ao FC Porto

A Autoridade Nacional do Medicamento de Produtos e Saúde avançou à agência Lusa que, no próximo mês, estará disponível no mercado um novo medicamento sujeito a receita médica, enquanto o outro, com a substância ativa vareniclina, também sujeito a receita médica, foi disponibilizado recentemente. Além disso, triplica a taxa de sucesso do tratamento, porque aumenta a adesão ao tratamento farmacológico, disse a responsável da SPP, que lançou a campanha"Deixar de usar tabaco e nicotina: uma meta alcançável com tratamento".

Para a especialista, esta poupança é"extremamente apelativa", desejando que"os fumadores tenham esta informação". O seu uso regular induz facilmente dependência e, por outro lado, a privação nicotínica causa sofrimento e desejo intenso de consumir, daí a importância do tratamento farmacológico e do seguimento por um especialista em consultas de cessação tabágica que vai ajudar o fumador no trabalho de mudança comportamental.

Tabagismo SNS Medicamento Fumar Deixar De Fumar

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Sedes Propõe Serviço Nacional de Cidadania como Alternativa ao Serviço Militar ObrigatórioA Associação para o Desenvolvimento Económico e Social (SEDES) propôs a criação de um Serviço Nacional de Cidadania, de duração entre seis meses e um ano, para jovens. Este serviço visaria oferecer experiências em áreas como justiça, política externa, segurança interna e educação, além de contribuir para a formação cívica dos jovens.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Ministra da Saúde quer 'amplo consenso nacional' para reforma estrutural do Serviço Nacional de SaúdeAna Paula Martins considera que a reforma estrutural do Serviço Nacional de Saúde 'é um trabalho de uma legislatura, ou mais, e necessita de um amplo consenso nacional'.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Sindicatos protestam em defesa do SNS nos 45 anos do ServiçoMais de uma centena de delegados, dirigentes e ativistas sindicais estão concentrados em frente ao Ministério da Saúde para assinalar os 45 anos do SNS, com uma ação de luta em sua defesa. Sindicatos apelam a um SNS mais forte e à defesa dos trabalhadores.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Novo medicamento para deixar de fumar disponível no SNSA partir de outubro, haverá um novo medicamento comparticipado pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) para ajudar os fumadores a parar de fumar. Esta medida foi aplaudida pela Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP), que destaca a importância da disponibilidade de medicamentos acessíveis para o sucesso do tratamento.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Serviço Nacional de Saúde tem hoje 17 urgências fechadasOs efeitos são particularmente visíveis na margem Sul do Tejo relativamente à obstetrícia e ginecologia, com os encerramentos das urgências em Setúbal, Almada, e Barreiro.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

17 urgências do Serviço Nacional de Saúde fechadasA Direção Executiva do SNS pediu aos utentes para “ligarem sempre para a linha SNS24/SNS Grávida 808242424 antes de se dirigirem a um hospital”.

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »