Novo medicamento para deixar de fumar disponível no SNS

Destaque para a importância da realização de campanhas regulares em rádios locais, nos serviços de saúde, nas redes sociais, para motivar os fumadores e divulgar o tratamentoA partir de outubro, vai haver um novo medicamento comparticipado pelo Serviço Nacional de Saúde para deixar de fumar, passando a existir dois fármacos disponíveis no mercado. A , uma medida aplaudida pela Sociedade Portuguesa de Pneumologia .

O genérico é do medicamento Champix, que era o único medicamento comparticipado pelo Estado, mas que foi retirado do mercado em 2021 por decisão do laboratório. Além disso, triplica a taxa de sucesso do tratamento, porque aumenta a adesão ao tratamento farmacológico, disse Sofia Ravara, que lançou a campanha “Deixar de usar tabaco e nicotina: uma meta alcançável com tratamento”.

