Novo livro de Nelson Nunes aborda a morte e suas perspectivas

Em 2019, Nelson Nunes escreveu o primeiro romance “Preciosa”, onde contou, entre a realidade e a ficção, a história de violência doméstica que ele e a sua mãe sofreram. Em 2023, o escritor lança novo livro, “Enquanto vamos sobrevivendo a esta doença fatal”, sobre a morte. Com rigor e investigação, disseca o tema e vai fundo nos seus ângulos, com as perspectivas de quem viveu grandes perdas, quem pensou no suicídio, na eutanásia, ou recebeu uma sentença de morte

. Ouçam-no no podcast “A Beleza das Pequenas Coisas”, com Bernardo Mendonça O mote para esta conversa tem como ponto de partida a morte. Tema difícil, doloroso, sobre o qual a maioria das pessoas tenta escapar, adiar, desconversar, apagar. Como se fossemos todas e todos imortais. E escapamos a falar dela, porque “a morte aleija”, como escreveu o meu entrevistado, Nelson Nunes, no seu mais recente livro “Enquanto vamos sobrevivendo a esta doença fatal” (uma exploração pessoal das várias manifestações de morte), editado pela Zigurate. Este seu último livro mergulha fundo no tema, com rigor e investigação, mas também com humor, porque com a morte também se brinca. Uma obra que nos confronta com os ângulos mortos do assunto e com as perspectivas de quem viveu grandes perdas, quem pensou no suicídio, na eutanásia, ou recebeu uma sentença de morte

