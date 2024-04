Novo governo e ministros em Portugal

Novo governo, novos ministros. 17 no total: 10 homens e 7 mulheres. Quem são estas novas personagens que compõem o elenco do governo, comandado por Luís Montenegro? Programa emitido na SIC Notícias no dia 1 de abril.“Na última década houve uma redução de 85% na oferta de produção de novas casas em Portugal: em cada dez vendidas, nove são usadas”Um debate de ideias sobre temas nacionais e internacionais.

Na SIC Notícias à segunda-feira, com Catarina Martins e Cecília Meireles, e à quarta, com Miguel Morgado e Miguel Prata Roque. Ouça aqui outros episódios:Linhas VermelhasNovo Governo: a horas de tomar posse, ainda não houve passagem de pastas nas Migrações. Administração Pública volta às FinançasNovo Governo: a horas de tomar posse, ainda não houve passagem de pastas nas Migraçõe

Portugal vai ter novo governo no dia 2 de abril, avança Montenegro

Novo Governo: a horas de tomar posse, ainda não houve passagem de pastas nas MigraçõesTransição entre executivos ainda por fechar, a poucas horas de novo Governo tomar posse. Imigração pode integrar a Presidência do Conselho de Ministros, sendo já certo que a Administração Pública regressa às Finanças. Há algumas alterações confirmadas em pastas de relevo, como Assuntos Europeus e gestão do PRR. Montenegro promete Conselhos de Ministros temáticos A pouco mais de quatro horas de tomar posse, o novo Governo está ainda a organizar a orgânica e a distribuição de pastas, algumas delas relevantes para os próximos meses. É o caso da, de Joaquim Miranda Sarmento, e que foi confirmada ao início desta tarde

