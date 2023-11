Novo Governo de Sánchez e a atualidade política em Espanha

O editor da secção Internacional do Jornal Expresso, Pedro Cordeiro, analisa as novidades políticas de Espanha, com a formação do novo Governo de Sánchez, os combates com a direita e a primeira visita oficial, que será importante para as relações diplomáticas. Pedro Cordeiro, editor da secção de Internacional do jornal Expresso, analisa a atualidade política do país vizinho: a Espanha, cujo Governo já tomou posse com um ministério novo.

Para além disso, Pedro Sánchez terá a sua primeira viagem oficial esta semana. Já tomaram posse os novos ministros do Governo espanhol: 22 ministros, em que apenas nove caras são novas. Não existe nenhum ministério ao encargo do Podemos, mas existe uma nova pasta, a da Habitação. Pedro Cordeiro, editor de Internacional do Expresso, considera que este Governo será bastante político e terá de ter várias negociações e acordos para continuar até ao fim da legislatura. “É um Governo de forte cariz político, para uma legislatura que vai ser polític





