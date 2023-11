Novo governo de Espanha é apresentado com 22 ministros

O novo Governo de Espanha, saído das eleições de 23 de julho, foi apresentado esta segunda-feira e tem 22 ministros, incluindo 12 mulheres, e exclui o partido Podemos, protagonista na coligação de esquerda da anterior legislatura.

O executivo liderado por Pedro Sánchez, que foi reconduzido no cargo na semana passada pelo parlamento, é uma coligação formada pelo Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) e pelo Somar, uma plataforma de esquerda liderada pela ministra do Trabalho e uma das vice-presidentes do executivo, Yolanda Díaz





