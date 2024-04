Novo Governo: a horas de tomar posse, ainda não houve passagem de pastas nas Migrações. Administração Pública volta às FinançasTransição entre executivos ainda por fechar, a poucas horas de novo Governo tomar posse. Imigração pode integrar a Presidência do Conselho de Ministros, sendo já certo que a Administração Pública regressa às Finanças. Há algumas alterações confirmadas em pastas de relevo, como Assuntos Europeus e gestão do PRR.

Montenegro promete Conselhos de Ministros temáticos A pouco mais de quatro horas de tomar posse, o novo Governo está ainda a organizar a orgânica e a distribuição de pastas, algumas delas relevantes para os próximos meses. É o caso da, de Joaquim Miranda Sarmento, e que foi confirmada ao início desta tard

