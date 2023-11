Novo erro do MP. Reunião não aconteceu na sede do PSIdan Shtivi estará entre os três reféns com nacionalidade israelita e portuguesa que se acredita terem sido levados a 7 de outubro para a Faixa de Gaza. Omri Shtivi diz à Renascença que os contactos com as autoridades portuguesas têm partido sempre das famílias das vítimas.Passaram 40 dias desde que Idan Shtivi, de 28 anos, desapareceu do festival Supernova, junto à Faixa de Gaza.

É um dos três reféns com cidadania portuguesa que se acredita estarem nas mãos do Hamas. Omri Shtivi, o irmão mais velho, diz que nunca recebeu “nenhuma resposta oficial” do governo português e que a iniciativa de estabelecer um contacto partiu sempre das famílias. “Tenho mantido contacto com o embaixador português em Israel, mas precisamos de apoio do Govern

REVİSTASABADO: Hospital na Faixa de Gaza invadido por militares israelitasO maior hospital da Faixa de Gaza foi invadido por militares israelitas, que dizem ter neutralizado militantes do Hamas .

RENASCENCA: Situação devastadora na Faixa de Gaza, diz UNICEFO Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) considerou esta quarta-feira que a situação na Faixa de Gaza é devastadora e insistiu que 'não há lugar seguro para um milhão de crianças de Gaza irem'.

SICNOTİCİAS: Novo recorde de propostas de alteração ao Orçamento do EstadoOs partidos com assento parlamentar pediram 1.864 alterações ao Orçamento do Estado para o próximo ano, um novo recorde. O Partido Comunista lidera a lista com 488 propostas.

PUBLİCO: Novo aeroporto em Alcochete pode implicar abate de 250 mil sobreiros?A construção de um novo aeroporto em Alcochete pode resultar no abate de 250 mil sobreiros, de acordo com uma peça da TVI. No entanto, as autoridades ambientais não confirmam esses números e a associação ambientalista Zero considera que podem ser apenas especulações ou estimativas.

RENASCENCA: Partido socialista espanhol e Juntos pela Catalunha fecham acordo para novo Governo de EspanhaO partido socialista espanhol e o Juntos pela Catalunha fecharam um acordo para a viabilização do novo Governo de Espanha, apesar das profundas discrepâncias e visões radicalmente diferentes dos dois partidos.

