Novo dono da Efacec faz mudanças na administração

O novo dono da Efacec mexeu na composição do conselho de administração da empresa, assim que assinou a compra da empresa no dia 31 de outubro, mantendo parte da comissão executiva incluindo o presidente executivo Ângelo Ramalho

. O novo dono da Efacec, o fundo alemão Mutares avançou no dia 2 de novembro - depois de assinar a 31 de outubro a compra ao Estado da empresa com sede no conselho de Matosinhos, - com mudanças na administração, mantendo quatro dos seus administradores, incluindo o presidente executivo Ângelo Ramalho. Trata-se de uma remodelação temporária, já que a recondução dos cargos vale para o ano de 2023, como se constata pela informação disponibilizada no Portal de Justiça. Os novos órgãos sociais são nomeados para o mandato de 2023, sendo que quatro deles já estavam na gestão da Efacec. À frente do grupo como presidente do conselho de administração não executivo está Christian Klingler, diretor geral da Mutares, que ocupa o cargo deixado pelo presidente da Parpública, representante do Estado, Jaime Andrez. Ângelo Ramalho permanecerá à frente com funções executivas, assim como mais três administradores reconduzidos no cargo, a saber: Michael Barroso da Silva; Nuno Filipe Gonçalves da Silva e Fernando José Rabaça Va

