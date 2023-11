​Novo bombardeamento atinge campo de refugiados de Jabalia

As forças israelitas bombardearam o local nas últimas horas e, segundo a imprensa, haverá um número elevado de vítimas. O bombardeamento do campo de refugiados foi condenado pelo responsável pela diplomacia da União Europeia, Josep Borrel.

Building on EU Council’s clear stance that Israel has the right to defend itself in line with international humanitarian law and ensuring the protection of all civilians, I am appalled by the high number of casualties following the bombing by Israel of the Jabalia refugee camp.​Fronteira de Rafah aberta para passagem de pessoas e ajuda humanitáriaTodos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo.

:

RENASCENCA: Juventus vai renovar contrato com jogador suspenso por apostas desportivasFagioli est&225; suspenso at&233; maio por participar em esquema ilegal de apostas. Novo contrato ser&225; v&225;lido at&233; 2028.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Biden assina ordem executiva para regulamentar uso da Inteligência ArtificialPara mitigar a manipula&231;&227;o ou confus&227;o das pessoas, o conte&250;do gerado artificialmente ter&225; de ter uma marca de &225;gua, algo em que v&225;rias empresas j&225; est&227;o a trabalhar h&225; alguns meses.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Homem detido na Baixa Banheira por alegada violação de criança de quatro anosCrime ter&225; acontecido durante festa de anivers&225;rio, no s&225;bado. Suspeito &233; um homem de 61 anos.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Nações Unidas. 3.200 crianças mortas em três semanas 'não pode ser um dano colateral'Respons&225;vel pela ag&234;ncia das Na&231;&245;es Unidas para o apoio aos refugiados palestinianos alerta que o sistema de apoio humanit&225;rio &224; Faixa de Gaza pode estar "condenado ao fracasso", a menos que haja vontade pol&237;tica para fazer entrar a ajuda humanit&225;ria necess&225;ria &224; sobreviv&234;ncia de...

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: “Arthur Cabral vai dar a volta e ser goleador do Benfica e da seleção”Rafael Silva formou-se com o avan&231;ado brasileiro no Cear&225; e n&227;o tem d&250;vidas: falta de golos na Liga “&233; uma pequena fase” e o ponta de lan&231;a j&225; est&225; a super&225;-la. Rafinha, jogador do distrital de Aveiro, veio para Portugal “&224; procura do salto”.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Ataque israelita ao campo de refugiados de Jabalia condenado por vários paísesSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »